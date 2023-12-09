Анчелотти: «Бетис» не заслуживал поражения»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил матч «сливочных» против испанского «Бетиса». Команды встречались субботним вечером в рамках испанской Ла Лиги, поединок завершился ничьей – 1:1.

«Мы пропустили гол, контролируя ход игры, но из-за приложенных усилий «Бетиса» они не заслужили сегодня поражения. Мы довольны результатом, это был сложный матч на сложном стадионе, наш соперник проявил себя очень хорошо», - цитирует слова Анчелотти Marca.

Напомним, что завтра в случае победы «Жироны» над «Барселоной» в Ла Лиге может смениться лидер.