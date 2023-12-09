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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бетис» не заслуживал поражения»

09 Декабря 2023 • 20:53 Комментировать
Бетис
1:1
Реал Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил матч «сливочных» против испанского «Бетиса». Команды встречались субботним вечером в рамках испанской Ла Лиги, поединок завершился ничьей – 1:1.

«Мы пропустили гол, контролируя ход игры, но из-за приложенных усилий «Бетиса» они не заслужили сегодня поражения. Мы довольны результатом, это был сложный матч на сложном стадионе, наш соперник проявил себя очень хорошо», - цитирует слова Анчелотти Marca.

Напомним, что завтра в случае победы «Жироны» над «Барселоной» в Ла Лиге может смениться лидер.

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Евро-Футбол.Ру,
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