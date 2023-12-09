«Црвена Звезда» установила мировой рекорд – белградцы не проигрывают 122 матча дома

Белградская «Црвена Звезда» установила мировой рекорд. Клуб не проигрывает дома в чемпионате Сербии уже на протяжении 122 матчей подряд. Эта серия длится свыше пяти лет – ещё с апреля 2018 года.

Ранее рекорд принадлежал мадридскому «Реалу». Блестящая серия без поражений в исполнении «сливочных» была ещё в прошлом веке более 50 лет назад с 1957 по 1965 годы и насчитывала 121 матч без поражений в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что все шесть последних сезонов «Црвена Звезда» неизменно становится чемпионом Сербии и регулярно выступает в Лиге чемпионов от этой небольшой европейской страны.