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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Црвена Звезда» установила мировой рекорд – белградцы не проигрывают 122 матча дома

09 Декабря 2023 • 20:44 Комментировать

Белградская «Црвена Звезда» установила мировой рекорд. Клуб не проигрывает дома в чемпионате Сербии уже на протяжении 122 матчей подряд. Эта серия длится свыше пяти лет – ещё с апреля 2018 года.

Ранее рекорд принадлежал мадридскому «Реалу». Блестящая серия без поражений в исполнении «сливочных» была ещё в прошлом веке более 50 лет назад с 1957 по 1965 годы и насчитывала 121 матч без поражений в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что все шесть последних сезонов «Црвена Звезда» неизменно становится чемпионом Сербии и регулярно выступает в Лиге чемпионов от этой небольшой европейской страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Црвена Звезда
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