В Ла Лиге завтра может смениться лидер

Мадридский «Реал» вечером субботы не смог обыграть на выезде «Бетис». Команды разошлись ничьей со счётом 1:1.

Таким образом, уже завтра при определённом раскладе в чемпионате Испании может смениться лидер. Это случится, если идущая на втором месте «Жирона» обыграет в дерби другую каталонскую команду – «Барселону». Соперникам предстоит встретиться завтра на Олимпийском стадионе Барселоны.

Прямо сейчас в турнирной таблице до сих пор лидируют «сливочные» - 39 очков, у «Жироны» 38 баллов. Третье место – у «Барселоны», которая благодаря потенциальной победе завтра сможет приблизиться к первым двум командам на расстояние в один балл.

Текстовая трансляция завтрашнего поединка каталонских команд пройдёт на нашем портале.