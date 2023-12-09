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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» отобрал очки у «Реала»

09 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать
Бетис
1:1
Реал Мадрид
окончен

В 16-м туре чемпионата Испании стабильно играющий «Бетис» дал бой «Реалу». Браим Диас вколотил мяч в сетку ворот после прострела Родриго от лицевой, но там был офсайд. У севильцев два момента подряд, сначала Андрей Лунин парировал сложный удар под перекладину, а вскоре Виллиан минимально промахнулся, пробивая в правый угол ворот. Лука Модрич проверил голкипера, а Давид Алаба со штрафного едва не попал в рамку.

После перерыва Джуд Беллингем перехватил мяч, обыгрался с Диасом и получил ответный пас, удар под опорную ногу голкиперу - гол. Родриго переиграл в ближнем бою голкипера и с острого угла не попал в створ. У соперника Айтор Руибаль без сопротивления пробил из-за штрафной и был точен - 1:1. На 90-й минуте Иско в падении головой пробил в штангу ворот «Реала».

Мадридцы вышли на чистое первое место, а соперник снова доказал, что является неудобной командой для «Реала», и делит шестую строчку.

Протокол игры  
Бетис1:1Реал Мадрид
  53'Беллингем Джуд (0:1)
(1:1) Руибаль Айтор66'  
Силва РуиРуибаль Айтор  78'Песселья ХерманРиад ЧадиАбнерАлтимира Серхи 70' (Гуардадо Андрес ( 70') Рока МаркПерес Айосе  82' 83' (Энрике Луис IX ( 83') Иско АларконЭззалзули Абде 61' (Диао Ассане ( 61') Виллиан Жозе
Запасные: Иглесиас БорхаКруз ХуанМиранда ХуанРодри РодригоПапастатопулос СократисВьейтес Франсиско
Лунин АндрейВаскес Лукас 83' (Пас Николас ( 83') Рюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди ФерланВальверде ФедерикоКроос Тони 83' (Начо Фернандес ( 83') Диас Браим 79' (Хоселу Санмартин ( 79') Беллингем ДжудРодригоМодрич Лука 70' (Себальос Дани ( 70'  90')
Запасные: Гонсалес ФранГарсия ГонсалоГарсия Франсиско IIIАррисабалага Кепа
09 декабря. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис

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