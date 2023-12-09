«Бетис» отобрал очки у «Реала»

В 16-м туре чемпионата Испании стабильно играющий «Бетис» дал бой «Реалу». Браим Диас вколотил мяч в сетку ворот после прострела Родриго от лицевой, но там был офсайд. У севильцев два момента подряд, сначала Андрей Лунин парировал сложный удар под перекладину, а вскоре Виллиан минимально промахнулся, пробивая в правый угол ворот. Лука Модрич проверил голкипера, а Давид Алаба со штрафного едва не попал в рамку.

После перерыва Джуд Беллингем перехватил мяч, обыгрался с Диасом и получил ответный пас, удар под опорную ногу голкиперу - гол. Родриго переиграл в ближнем бою голкипера и с острого угла не попал в створ. У соперника Айтор Руибаль без сопротивления пробил из-за штрафной и был точен - 1:1. На 90-й минуте Иско в падении головой пробил в штангу ворот «Реала».

Мадридцы вышли на чистое первое место, а соперник снова доказал, что является неудобной командой для «Реала», и делит шестую строчку.