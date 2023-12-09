​Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Вильярреала»

В субботу вечером в чемпионате Испании пройдёт матч между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом». Российский полузащитник Арсен Захарян попал в стартовый состав команды гостей.

После перехода в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» Захарян поучаствовал уже в 14 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов. В них 20-летний россиянин результативными действиями не отмечался.

Матч между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.