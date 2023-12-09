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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Вильярреала»

09 Декабря 2023 • 19:31 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Сосьедад
1 3.40 X 3.60 2 2.15
Через 0 ч. 3 мин.

В субботу вечером в чемпионате Испании пройдёт матч между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом». Российский полузащитник Арсен Захарян попал в стартовый состав команды гостей.

После перехода в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» Захарян поучаствовал уже в 14 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов. В них 20-летний россиянин результативными действиями не отмечался.

Матч между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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