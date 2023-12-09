​Гюндоган: Делиться своей жизнью в социальных сетях – это не про меня»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган нечасто делает публикации в социальных сетях. Немецкий футболист высказался на этот счёт.

«Социальные сети? Честно говоря, меня это не волнует. Я просто хочу, чтобы люди видели во мне хорошего футболиста. Делиться своей жизнью в каких-то социальных сетях – это не про меня», - слова Гюндогана приводит L’Equipe.

В сезоне 2023/2024 Илкай Гюндоган провёл 20 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.