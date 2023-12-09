«Лас-Пальмас» обыграл «Алавес», забив один мяч

Забивающие меньше аутсайдеров Ла Лиги «Алавес» и «Лас-Пальмас» встретились в 16-м туре чемпионата Испании. Сегодня команды также создали не так много и почти не били в створ. Сэмюэль Омородион сразу мог отличиться, но не попал в рамку в выгодной ситуации. На 31-й минуте у гостей сработал дальний удар Кирьяна Родригеса - 0:1. После перерыва Омородион отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. На 74-й минуте еще один результативный удар этого игрока, но офсайд и здесь. В компенсированное время Алекс Сола стрельнул в перекладину.

«Лас-Пальмас» поднялся на восьмое место, противник - 12-й.