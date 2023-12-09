«Лас-Пальмас» обыграл «Алавес», забив один мяч

Забивающие меньше аутсайдеров Ла Лиги «Алавес» и «Лас-Пальмас» встретились в 16-м туре чемпионата Испании. Сегодня команды также создали не так много и почти не били в створ. Сэмюэль Омородион сразу мог отличиться, но не попал в рамку в выгодной ситуации. На 31-й минуте у гостей сработал дальний удар Кирьяна Родригеса - 0:1. После перерыва Омородион отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. На 74-й минуте еще один результативный удар этого игрока, но офсайд и здесь. В компенсированное время Алекс Сола стрельнул в перекладину.
«Лас-Пальмас» поднялся на восьмое место, противник - 12-й.
Протокол игры
|31'Родригес Кирьян (0:1)
Сивера Антонио•Горосабел Андони• 90'Абкар Абделькабир 49'86' (Теналья Науэль (86') •Марин Рафа•Хави Лопеc•Хаджи Янис63' (Сола Алекс (63') •Бланко Антонио77' (Кике Гарсия (77') •Гуриди Хон•Реббах Абдеррахман63' (Бенавидес Карлос (63') •Омородион Сэмюэль•Риоха Луис86' (Роперо Унаи (86')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи• 9'Мунир Эль-Хаддади75' (Эррера Кристиан (75') • 90'Муньос Хави• 33'Луаодис Энзо61' (Перроне Максимо (61') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто87' (Бенито Рамирес (87') •Кардона Марк61' (Парк Марвин (61') 90'
09 декабря. Стадион "Мендисорроса".
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