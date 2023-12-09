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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» обыграл «Алавес», забив один мяч

09 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать
Алавес
0:1
Лас-Пальмас
окончен

Забивающие меньше аутсайдеров Ла Лиги «Алавес» и «Лас-Пальмас» встретились в 16-м туре чемпионата Испании. Сегодня команды также создали не так много и почти не били в створ. Сэмюэль Омородион сразу мог отличиться, но не попал в рамку в выгодной ситуации. На 31-й минуте у гостей сработал дальний удар Кирьяна Родригеса - 0:1. После перерыва Омородион отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. На 74-й минуте еще один результативный удар этого игрока, но офсайд и здесь. В компенсированное время Алекс Сола стрельнул в перекладину.

«Лас-Пальмас» поднялся на восьмое место, противник - 12-й.

Протокол игры  
Алавес0:1Лас-Пальмас
  31'Родригес Кирьян (0:1)
Сивера АнтониоГоросабел Андони  90'Абкар Абделькабир  49' 86' (Теналья Науэль ( 86') Марин РафаХави ЛопеcХаджи Янис 63' (Сола Алекс ( 63') Бланко Антонио 77' (Кике Гарсия ( 77') Гуриди ХонРеббах Абдеррахман 63' (Бенавидес Карлос ( 63') Омородион СэмюэльРиоха Луис 86' (Роперо Унаи ( 86')
Запасные: Дуарте РубенКаррикабуру ХонМараш НиколаАлькаин ЧеберМендес ТомасОвоно ХесусПарада Виктор
Вальес АльвароАраухо ХулианКоко СаульМармол МикаКардона Серхи  9'Мунир Эль-Хаддади 75' (Эррера Кристиан ( 75'  90') Муньос Хави  33'Луаодис Энзо 61' (Перроне Максимо ( 61') Родригес КирьянМолейро Альберто 87' (Бенито Рамирес ( 87') Кардона Марк 61' (Парк Марвин ( 61'  90')
Запасные: Синкгравен ДэйлиСуарес АлехандроПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельКаба СориФеррер ПауХерцог ХуанмаМфулу Оменуке
09 декабря. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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