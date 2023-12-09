«Реал» озвучил состав на игру против «Бетиса»

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Беллингем, Вальверде, Браим Диас, Родриго.

Матч между «Бетисом» и «Реалом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Реал» на текущий момент по очкам делит лидерство в Ла Лиге с сенсационной «Жироной».