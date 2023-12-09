Лунин выйдет в основе против «Бетиса»

Мадридский «Реал» объявил основной состав на матч против «Бетиса». Несмотря на возвращение Кепы Аррисабалаги после травмы, главный тренер Карло Анчелотти принял решение оставить основным вратарём Андрея Лунина.

Напомним, украинец играл в основном составе «Реала» в последних трёх матчах чемпионата Испании, где пропустил всего один гол. Контракт Лунина с «королевским клубом» истекает летом 2025 года, но вполне вероятно, что руководство продлит соглашение с Андреем.

Возможно, Анчелотти не поставил Кепу в основу на матч с «Бетисом» по той причине, что испанец не до конца готов отыграть полный матч. Напомним, Аррисабалага в этом сезоне выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».