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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин выйдет в основе против «Бетиса»

09 Декабря 2023 • 16:33 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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Через 1 ч. 12 мин.

Мадридский «Реал» объявил основной состав на матч против «Бетиса». Несмотря на возвращение Кепы Аррисабалаги после травмы, главный тренер Карло Анчелотти принял решение оставить основным вратарём Андрея Лунина.

Напомним, украинец играл в основном составе «Реала» в последних трёх матчах чемпионата Испании, где пропустил всего один гол. Контракт Лунина с «королевским клубом» истекает летом 2025 года, но вполне вероятно, что руководство продлит соглашение с Андреем.

Возможно, Анчелотти не поставил Кепу в основу на матч с «Бетисом» по той причине, что испанец не до конца готов отыграть полный матч. Напомним, Аррисабалага в этом сезоне выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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