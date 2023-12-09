Тренер «Жироны» Мичел: «Выездная победа над «Барселоной» стала бы для меня большим сюрпризом»

Главный тренер «Жироны» Мичел дал понять, что он сильно удивится, если его команда завтра одержит выездную победу над «Барселоной». Напомним, «Жирона» сейчас разделяет первое место в Ла Лиге с мадридским «Реалом».

«Выездная победа над «Барселоной» стала бы для меня большим сюрпризом. В моей голове сохраняется вероятность победы, но только пара клубов может отправиться на выезд к «Барселоне» с мыслью о том, что они сильнее. Я не ожидаю, что моя команда будет доминировать завтра на протяжение всей игры», – сказал Мичел на пресс-конференции.

В прошлом сезоне «Барселона» не смогла обыграть «Жирону» у себя дома. Матч закончился в нулевую ничью.