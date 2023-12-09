Хави: «Алеш Гарсия заявил, что мечтает играть за «Барселону»? Это неудивительно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не удивлён желанием полузащитника Алеша Гарсии выступать за «сине-гранатовых». Напомним, «Барселону» ранее как раз связывали с трансфером 26-летнего хавбека.

«Алеш Гарсия заявил, что мечтает играть за «Барселону»? Это неудивительно, вы должны его понять. Кто не мечтает выступать за «Барселону»?», – риторически спросил Хави на пресс-конференции.

Гарсия ранее выступал за «Манчестер Сити», но не смог закрепиться в команде под руководством Хосепа Гвардиолы. В этом сезоне полузащитник отметился 3 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании.