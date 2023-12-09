Хави объяснил, почему Эрик Гарсия в «Жироне» чувствует себя спокойней, чем в «Барселоне»

Тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес нашёл объяснение, почему центральный защитник Эрик Гарсия в «Жироне» чувствует себя спокойней, нежели в стане «сине-гранатовых». Напомним, за «бело-красных» футболист в этом сезоне выступает на правах аренды.

«Почему Гарсия чувствует себя спокойней в «Жироне», чем в «Барселоне»? Это вполне нормально, ведь в этом клубе нет столько давления и критики», – сказал Хави на пресс-конференции.

У 22-летнего Гарсии завтра будет возможность сыграть против «Барселоны» в выездном матче чемпионата Испании. Пабло Торре, который тоже выступает за «Жирону» на правах аренды из «Барселоны», не сможет сыграть против «сине-гранатовых».