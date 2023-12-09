Хави: «Ромеу мало играет? Советую ему не сдаваться и продолжать работать»

Тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поддержал опорного полузащитника Ориоля Ромеу, который в последнее время не пользуется доверием наставника. Напомним, завтра у испанца будет возможность сыграть против «Жироны», за которую Ориоль выступал в прошлом сезоне.

«Ромеу мало играет? Советую ему не сдаваться и продолжать работать. То же самое могу посоветовать абсолютно каждому игроку. Ярким примером является Иньяки Пенья, который никогда не сдавался», – отметил Хави на пресс-конференции.

Ромеу остался неиспользованной заменой в последних двух матчах «Барселоны». 32-летний полузащитник в этом сезоне отметился одним ассистом в Ла Лиге.