Хави: «Мы не будем покупать нового вратаря, так как доверяем Иньяки Пенье»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес снова подчеркнул, что его команда не собирается этой зимой подписывать нового голкипера для краткосрочной замены Марку-Андре тер Штегену, который восстанавливается после операции на спине. Напомним, немец останется вне игры до февраля.

«Мы верим, что тер Штеген вернётся на поле как можно скорее. При этом мы не будем покупать нового вратаря, так как полностью доверяем Иньяки Пенье», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ранее с переходом в «Барселону» связывали бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который с лета находится в статусе свободного агента.