Хави: «Жирона» разделяет первое место в Ла Лиге с «Реалом», это удивляет многих, но не нас»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что его не удивляют результаты «Жироны» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Команда Мичела занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Реала» только по разнице мячей.

«Жирона» разделяет первое место в Ла Лиге с «Реалом», это удивляет многих, но не нас. Мичел является отличным тренером, который ставит стиль игры, похожий на наш. «Жирона» доминирует во многих аспектах игры. Надеюсь, что нам удастся провести такой же матч, как против «Атлетико», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» отстаёт от «Жироны» на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Испании. В ближайшем туре команда Хави сыграет как раз с «бело-красными».