Лапорта: «Мы хотим сохранить Фелиша и Канселу в команде»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта в лишний раз подчеркнул намерения клуба сохранить нападающего Жоау Фелиша и защитника Жоау Канселу на постоянной основе. Напомним, оба футболиста выступают за «сине-гранатовых» на правах аренды.

«Конечно, мы хотим сохранить Фелиша и Канселу в команде. Мы планируем провести переговоры на протяжение короткого времени. Деку хочет найти лучший способ для проведения переговоров. Как вы знаете, мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» – это клубы, с которыми у нас отличные отношения», – сказал Лапорта в беседе с Aawsat.

Напомним, Фелиш принадлежит мадридскому «Атлетико», а Канселу – «Манчестер Сити».