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Лапорта: «Мы хотим сохранить Фелиша и Канселу в команде»

09 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать
Барселона
...
Жирона
1 1.52 X 4.90 2 5.80
10.12 23:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта в лишний раз подчеркнул намерения клуба сохранить нападающего Жоау Фелиша и защитника Жоау Канселу на постоянной основе. Напомним, оба футболиста выступают за «сине-гранатовых» на правах аренды.

«Конечно, мы хотим сохранить Фелиша и Канселу в команде. Мы планируем провести переговоры на протяжение короткого времени. Деку хочет найти лучший способ для проведения переговоров. Как вы знаете, мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» – это клубы, с которыми у нас отличные отношения», – сказал Лапорта в беседе с Aawsat.

Напомним, Фелиш принадлежит мадридскому «Атлетико», а Канселу – «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Жоау Канселу Жоау Фелиш ещё теги

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