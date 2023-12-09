Лапорта: «Барселона» — фаворит Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях команды в текущем сезоне.

«В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом. Наша самая большая цель — защитить титул. У нас практически восстановились все травмированные. Если мы улучшим контроль над мячом, то нас будет невозможно победить. Думаю, все знают, что «Барселона» — фаворит на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Лапорты Marca.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 34 очка.

Отметим, что «сине-гранатовые» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов из группы H, в которой также выступают «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен».