«Атлетико» хочет подписать полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может перебраться в топ-клуб испанского чемпионата. Согласно сведениям портала Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Руководство «матрасников» рассчитывает арендовать хавбека с правом последующего выкупа. Рыночная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 20 миллионов евро. Контракт Карлоса с парижанами рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Солер провел 11 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. В «ПСЖ» полузащитник перешел из «Валенсии» в 2022 году.