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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов дал прогноз на матч «Бетис» - «Реал»

09 Декабря 2023 • 13:42 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке 16-го тура чемпионата Испании между севильским «Бетисом» и мадридским «Реалом».

«Реал» найдет ключи к обороне «Бетиса». Все в порядке у «Реала». Выбрал ставку - победа «Реала» с форой (-1). Давно «Бетис» не проигрывал, но Мадрид - это другой уровень», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Бетис» - «Реал» состоится в Севилье сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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