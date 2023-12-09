Гюндоган: «В 22 года я выбыл на 14 месяцев из-за травмы и думал, что моя карьера под угрозой»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган вспомнил о травме, которую получил ещё в составе дортмундской «Боруссии» около 10 лет назад.

«Когда мне было 22 года, я получил серьёзную травму спины, которая оставила меня вне игры на 14 месяцев. Я действительно думал, что моя карьера под угрозой. Я испытывал огромную боль, когда пытался играть. Я чувствовал себя как 90-летний старик. Мне было сложно надеть штаны и носки. Мне было больно, когда я ложился», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Напомним, Илкай всё же сумел оправиться от травмы спины и в 2016 году оказался в «Манчестер Сити», где 5 раз выиграл АПЛ и однажды стал победителем Лиги чемпионов.