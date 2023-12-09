Анчелотти высказался об интересе сборной Бразилии

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что по завершении нынешнего сезона он может возглавить сборную Бразилии.

«Сборная Бразилии? Интерес есть, но у меня действующий контракт с «Реалом». У нас еще есть время для принятия верного решения», - передает слова специалиста телеканал TV7.

Срок трудового соглашения между «сливочными» и Анчелотти рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Реал» набрал 38 баллов после 15 туров. Команда занимает первое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «королевский» клуб досрочно вышел в плей-офф.