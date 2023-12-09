​Араухо выбирает маску, в которой сыграет против «Жироны»

Каталонской «Барселоне» предстоит провести важный матч в рамках чемпионата Испании, в воскресенье команда Хави Эрнандеса сыграет с «Жироной», которая в этом сезоне пытается тягаться с грандами. Получивший перелом челюсти уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо не хочет пропускать такую игру.

Он намерен сыграть в маске и в четверг активно испытывал несколько вариантов сего обмундирования, в котором ему предстоит опекать украинского нападающего Артема Довбика, одного из самых опасных нападающих «Жироны».

Сейчас «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, а «Барселона» - третье.