Анчелотти ответил, хочет ли возглавить сборную Италии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в сборной Италии.

«Мне бы хотелось когда-то занять пост главного тренера сборной Италии. Это было бы потрясающим событием в моей карьере. Однако сейчас «скуадра адзурра» находится в надежных руках. Лучано Спаллетти – топ-тренер, который делает сборную лучше. Это умный наставник, который двигается в ногу со временем», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца июня следующего года. СМИ активно сватают Карло на пост рулевого сборной Бразилии.