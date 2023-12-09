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Анчелотти ответил, хочет ли возглавить сборную Италии

09 Декабря 2023 • 11:02 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в сборной Италии.

«Мне бы хотелось когда-то занять пост главного тренера сборной Италии. Это было бы потрясающим событием в моей карьере. Однако сейчас «скуадра адзурра» находится в надежных руках. Лучано Спаллетти – топ-тренер, который делает сборную лучше. Это умный наставник, который двигается в ногу со временем», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца июня следующего года. СМИ активно сватают Карло на пост рулевого сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
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