​Хесе Родригес впечатлён качествами Эндрика

Бразильский вундеркинд Эндрик со следующего сезона станет игроком мадридского «Реала», и это предвкушает бывший игрок «сливочных» - Хесе Родригес. Он впечатлен качествами игрока, который уже приглашается в сборную Бразилии.

- Я чуть не потерял голову от восторга, когда увидел, как он хорош. Когда я был в Бразилии, то мне довелось поиграть против него. Есть дриблинг, есть сила, есть мышление на поле - в общем, он полноценный игрок. Талант очевиден, - цитирует слова Хесе итальянское новостное агентство ITASportPress.

Хесе Родригес выступал за мадридский «Реал» с 2011 по 2016 год.