Гризманн раскрыл свою цель в «Атлетико»

Звездный форвард Антуан Гризманн рассказал о своей мотивации в мадридском «Атлетико».

«Когда я вернулся, то получил новый вызов в карьере. Каждый гол приближает меня к рекорду по голам за клуб. Это моя цель и мечта. Стараюсь подходить к своей работе с холодной головой и не зацикливаться. Голы придут сами собой», - передает слова французского нападающего газета Marca.

Гризманн занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю. На его счету 170 мячей. Лидером является Луис Арагонес, который опережает французского форварда всего на три гола.