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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» установил рекорд Европы

09 Декабря 2023 • 09:15 Комментировать

Защита мадридского «Реала» - лучшая среди клубов европейских чемпионатов с сезона-2019/2020, рапортует газета Marca.

С того времени «королевский» клуб пропустил 129 мячей в 167 поединках, что составляет 0,77 гола за матч. Это лучший показатель.

На втором месте расположился мадридский «Атлетико». «Матрасники» пропустили 141 гол в 166 встречах – 0,84. Топ-3 замкнул французский «ПСЖ». Парижская команда в 155 играх пропустила 193 мяча – 0,89.

В нынешнем сезоне Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти пропустили девять мячей в 15 поединках, что является лучшим клубным показателем в истории.

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