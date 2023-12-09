«Реал» установил рекорд Европы

Защита мадридского «Реала» - лучшая среди клубов европейских чемпионатов с сезона-2019/2020, рапортует газета Marca.

С того времени «королевский» клуб пропустил 129 мячей в 167 поединках, что составляет 0,77 гола за матч. Это лучший показатель.

На втором месте расположился мадридский «Атлетико». «Матрасники» пропустили 141 гол в 166 встречах – 0,84. Топ-3 замкнул французский «ПСЖ». Парижская команда в 155 играх пропустила 193 мяча – 0,89.

В нынешнем сезоне Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти пропустили девять мячей в 15 поединках, что является лучшим клубным показателем в истории.