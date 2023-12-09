Фермин Лопес: «Хочу, чтобы Хави стал для «Барселоны» своим Фергюсоном»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал, что думает о главном тренере Хави Эрнандесе.

20-летний игрок дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в текущем сезоне, сходу сумев впечатлить наставника. На счету хавбека уже 14 матчей и два забитых мяча за «Барселону».

«Я надеюсь, что Хави станет для «Барселоны» своим Алексом Фергюсоном. Именно тренер дал мне уверенность и предоставил возможность жить тем, чем я сейчас живу, и я был бы очень рад видеть его здесь долгие годы», – приводит El10delBarca слова Лопеса.

Напомним, что сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Хави Эрнандес занял пост в «Барселоне» в ноябре 2021 года.