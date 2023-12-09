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Эндрик: «Надеюсь задержаться в «Реале» на долгие годы»

09 Декабря 2023 • 03:46 Комментировать
Крузейро
1:1
Палмейрас Сан-Паулу

Нападающий «Палмейраса» Эндрик высказался о своём будущем.

17-летний футболист успешно завершил сезон, став чемпионом Бразилии и забив 11 мячей в местной Серии А. В июле 2024 года форвард пополнит ряды мадридского «Реала», который оформил трансфер восходящей звезды ещё в прошлом году.

«Очень приятно получить возможность отдохнуть физически. Сейчас я хочу просто расслабиться и не думать о футболе.

Я по-прежнему сосредоточен на игре за «Палмейрас», я должен отблагодарить клуб. Я буду много работать, мне хотелось бы выиграть с командой ещё какой-нибудь трофей.

Что касается «Реала», то я готов к этому шагу. Надеюсь, мои отношения с клубом продлятся долгие годы», – цитирует Diario AS будущего новичка «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
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