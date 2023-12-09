Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю может вернуться в Турцию.

27-летний футболист пополнил ряды «матрасников» в июле, перебравшись из «Лестера» на правах свободного агента. Турецкий центрбек редко появляется на поле, поэтому уже в январе может покинуть команду ради получения игровой практики. По информации TRT Spor, в аренде игрока заинтересован «Фенербахче». Клуб из Стамбула уже достиг серьёзного прогресса в переговорах с мадридцами.

Чаглар Сёюнджю принял участие лишь в пяти матчах «Атлетико» в текущем сезоне, ни разу не появившись в старте. Трансферная стоимость турка, по оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.