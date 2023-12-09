Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Фенербахче» запланировал аренду игрока «Атлетико» слухи

09 Декабря 2023 • 01:34 Комментировать
Бешикташ
...
Фенербахче
1 4.00 X 3.70 2 1.88
Через 16 ч. 43 мин.

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю может вернуться в Турцию.

27-летний футболист пополнил ряды «матрасников» в июле, перебравшись из «Лестера» на правах свободного агента. Турецкий центрбек редко появляется на поле, поэтому уже в январе может покинуть команду ради получения игровой практики. По информации TRT Spor, в аренде игрока заинтересован «Фенербахче». Клуб из Стамбула уже достиг серьёзного прогресса в переговорах с мадридцами.

Чаглар Сёюнджю принял участие лишь в пяти матчах «Атлетико» в текущем сезоне, ни разу не появившись в старте. Трансферная стоимость турка, по оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фенербахче Чаглар Сеюнджю трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

08 Декабря
23:07
«Милан» определился с ценником Крунича, на которого претендует «Фенербахче»
10:36
Ставка и прогноз на матч Бешикташ – Фенербахче чемпионата Турции – 9 декабря 2023
05 Декабря
22:28
Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»
21:28
В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе к Роше
04 Декабря
23:25
«Бавария» может подписать игрока «Фенербахче» за 20 млн евро
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕШИКТАШ ФЕНЕРБАХЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Валенсия Валенсия
1
0
2.30 1.85 14.00
Видео
09.12.23 в 16:00
Алавес Алавес
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.88 3.25 4.70
Видео
09.12.23 в 18:15
Бетис Бетис
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.20 4.10 1.76
Видео
09.12.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.10 3.60 2.22
Видео
09.12.23 в 23:00
Мальорка Мальорка
Севилья Севилья
2.48 3.20 3.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
01:34 · Испания. Ла Лига
«Фенербахче» запланировал аренду игрока «Атлетико» слухи
00:56 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» в большинстве дожал «Валенсию»
00:44 · Испания. Ла Лига
Модрич сможет сыграть против «Бетиса»
00:33 · Испания. Ла Лига
Президент «Лас-Пальмаса» рассказал, сколько «Барселона» заплатила за Педри
00:09 · Англия. Премьер-лига
Гуллит: «Думаю, Анчелотти превосходит Фергюсона и Гвардиолу»
08 Декабря
23:46 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «У Гави отняли то, что он любит больше всего, но он вернётся более сильным»
23:27 · Испания. Ла Лига
Рафинья сможет сыграть против «Жироны», участие Кристенсена и Алонсо находится под вопросом
23:08 · Испания. Ла Лига
Захарян сможет сыграть с «Вильярреалом»
23:01 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, как долго планирует играть в футбол
21:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» заплатит «Барселоне» 300 тысяч евро, если выпустит Пабло Торре в ближайшем матче
21:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — о будущем: У меня есть план, который не касается Саудовской Аравии
21:05 · Германия. Бундеслига
Хави предпочитает, чтобы «Барселона» подписала Субименди, а не Киммиха
19:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Возможно, что Беллингему понадобится операция на плече
19:35 · Испания. Ла Лига
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом» 1
18:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отказался говорить о Мбаппе
Все новости
Рекомендуем