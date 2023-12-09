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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» в большинстве дожал «Валенсию»

09 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать
Хетафе
1:0
Валенсия

«Хетафе» и «Валенсия», соседи по таблице, первыми стартовали в 16-м туре Ла Лиги. Матч не изобиловал опасными моментами, а первый тайм вовсе был без хороших ударов. В самом начале второго тайма Габриэль был удален с поля за повторную желтую карточку. Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль по очереди наносили опасные удары - вратарь на месте. Хорхе Мартин оказался один на один с Георгием Мамардишвили, но кипер и здесь выручил. Хайме Мата атаковал метров с семи - в стража ворот попал. В самой концовке после подачи с правого фланга Майораль головой переправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Тут же Хавьер Герра наговорил арбитру лишнего и оставил свою команду вдевятером.

«Хетафе» становится восьмым, а соперник идет 10-м.

Протокол игры  
Хетафе1:0Валенсия
(1:0) Майораль Борха87'  
Сория ДавидДьене Даконам  61' 70' (Оскар Родригес ( 70') Дуарте Домингуш  90'Альварес ГастонИглесиас ХуанМилья Луис  57' 70' (Аленья Карлес ( 70') Максимович НеманьяМартин Хорхе 83' (Митрович Стефан ( 83') Гринвуд МэйсонЛатаса Хуан 74' (Мата Хайме ( 74') Майораль Борха
Запасные: Лосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоФузато Даниэл
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  42' 90' (Каньос Серхи ( 90') Москера КристианГабриэль Паулиста  43'  50'Гасиоровски Ярек 90' (Яремчук Роман ( 90') Фулкье Димитри  90'ПепелуГерра Хавьер  89'Перес Фран 54' (Дьякаби Муктар ( 54') Ногуэроль Диего Лопес 83' (Васкес Хесус ( 83') Дуро Уго
Запасные: Гонсалес УгоМари АльбертоРиверо КристианХауме ДоменекГосальбес ПаблоОзкаджар ДженкГильямон Уго
08 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хетафе

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08 Декабря
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Бесплатный прогноз и ставка на матч Хетафе – Валенсия чемпионата Испании – 8 декабря 2023
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