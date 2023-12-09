«Хетафе» в большинстве дожал «Валенсию»

«Хетафе» и «Валенсия», соседи по таблице, первыми стартовали в 16-м туре Ла Лиги. Матч не изобиловал опасными моментами, а первый тайм вовсе был без хороших ударов. В самом начале второго тайма Габриэль был удален с поля за повторную желтую карточку. Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль по очереди наносили опасные удары - вратарь на месте. Хорхе Мартин оказался один на один с Георгием Мамардишвили, но кипер и здесь выручил. Хайме Мата атаковал метров с семи - в стража ворот попал. В самой концовке после подачи с правого фланга Майораль головой переправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Тут же Хавьер Герра наговорил арбитру лишнего и оставил свою команду вдевятером.
«Хетафе» становится восьмым, а соперник идет 10-м.
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха87'
Сория Давид•Дьене Даконам 61'70' (Оскар Родригес (70') •Дуарте Домингуш• 90'Альварес Гастон•Иглесиас Хуан•Милья Луис 57'70' (Аленья Карлес (70') •Максимович Неманья•Мартин Хорхе83' (Митрович Стефан (83') •Гринвуд Мэйсон•Латаса Хуан74' (Мата Хайме (74') •Майораль Борха
Запасные: Лосано Энтони•Анхилери Фабрисио•Фузато Даниэл
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри 42'90' (Каньос Серхи (90') •Москера Кристиан•Габриэль Паулиста 43'• 50'Гасиоровски Ярек90' (Яремчук Роман (90') •Фулкье Димитри• 90'Пепелу•Герра Хавьер• 89'Перес Фран54' (Дьякаби Муктар (54') •Ногуэроль Диего Лопес83' (Васкес Хесус (83') •Дуро Уго
08 декабря.
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