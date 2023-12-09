«Хетафе» в большинстве дожал «Валенсию»

«Хетафе» и «Валенсия», соседи по таблице, первыми стартовали в 16-м туре Ла Лиги. Матч не изобиловал опасными моментами, а первый тайм вовсе был без хороших ударов. В самом начале второго тайма Габриэль был удален с поля за повторную желтую карточку. Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль по очереди наносили опасные удары - вратарь на месте. Хорхе Мартин оказался один на один с Георгием Мамардишвили, но кипер и здесь выручил. Хайме Мата атаковал метров с семи - в стража ворот попал. В самой концовке после подачи с правого фланга Майораль головой переправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Тут же Хавьер Герра наговорил арбитру лишнего и оставил свою команду вдевятером.

«Хетафе» становится восьмым, а соперник идет 10-м.