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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич сможет сыграть против «Бетиса»

09 Декабря 2023 • 00:44 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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Через 15 ч. 58 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич скоро вернётся на поле.

В конце ноября хорват получил травму в матче против «Кадиса», пропустив впоследствии две последующие встречи (с «Наполи» и «Гранадой»). Несколькими днями ранее стало известно, что 38-летний игрок приступил к тренировкам, теперь же, как сообщает Football Espana, в «Реале» уверены в готовности ветерана принять участие в субботнем матче против «Бетиса». Весьма вероятно, что Карло Анчелотти выпустит хавбека в стартовом составе.

Лука Модрич провёл 16 матчей за «Реал» в текущем сезоне, отметившись двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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