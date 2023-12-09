Модрич сможет сыграть против «Бетиса»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич скоро вернётся на поле.

В конце ноября хорват получил травму в матче против «Кадиса», пропустив впоследствии две последующие встречи (с «Наполи» и «Гранадой»). Несколькими днями ранее стало известно, что 38-летний игрок приступил к тренировкам, теперь же, как сообщает Football Espana, в «Реале» уверены в готовности ветерана принять участие в субботнем матче против «Бетиса». Весьма вероятно, что Карло Анчелотти выпустит хавбека в стартовом составе.

Лука Модрич провёл 16 матчей за «Реал» в текущем сезоне, отметившись двумя голевыми передачами.