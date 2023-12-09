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Президент «Лас-Пальмаса» рассказал, сколько «Барселона» заплатила за Педри

09 Декабря 2023 • 00:33 Комментировать
Алавес
...
Лас-Пальмас
1 2.05 X 3.15 2 4.20
Через 15 ч. 11 мин.

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес раскрыл условия перехода Педри в «Барселону».

Каталонский гранд приобрёл восходящую звезду в 2019 году, сразу отправив игрока в аренду в обратном направлении. В июле хавбек вернулся в «Барселону», а вскоре смог заиграть в основном составе «сине-гранатовых».

«Общая стоимость той операции превышает 20 млн евро. Я не могу рассказать об этом подробно, поскольку не помню всех нюансов, но мы точно заработали больше 20 млн. Думаю, изначально мы получили 5 млн, затем «Барселона» выделила ещё по 5 млн в три транша. Один из бонусов был активирован после дебюта Педри за сборную, также было ещё какое-то условие, о котором я уже не помню. Итоговая сумма трансфера колеблется в пределах 20-25 млн евро», – цитируют испанские СМИ Рамиреса.

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