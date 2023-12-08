Фермин Лопес: «У Гави отняли то, что он любит больше всего, но он вернётся более сильным»

Полузащитник Фермин Лопес высказался о состоянии Гави, получившего тяжёлую травму.

19-летний футболист угодил в лазарет в ноябрьском матче за сборную Испании, повредив крестообразную связку. Согласно прогнозам, хавбек пропустит остаток сезона и финальную стадию Евро-2024.

«Гави – сильный парень, настоящий воин. Ему уже лучше. Конечно, для него это трудное время, поскольку у него отняли то, что он любит больше всего, и он ощущает, что не в состоянии помочь команде. Но он наверняка вернётся ещё более сильным», – передаёт Barca Universal слова Фермина Лопеса, рассматривающегося в качестве одной из возможных замен Гави.