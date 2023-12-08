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Рафинья сможет сыграть против «Жироны», участие Кристенсена и Алонсо находится под вопросом

08 Декабря 2023 • 23:27 Комментировать
Барселона
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Жирона
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10.12 23:00

«Барселона» сыграет против «Жироны» в матче 16-го тура Ла Лиги.

«Сине-гранатовые» на четыре очка отстают от своих соседей, неожиданно располагающихся на второй строчке в турнирной таблице. 10 декабря команды проведут очный матч.

По данным Marca, вингер Рафинья Диас больше не испытывает мышечных проблем – он готов сыграть против «Жироны», несмотря на опасения. При этом, как отмечает источник, защитники Андреас Кристенсен и Маркос Алонсо пропустили предматчевую тренировку. Датчанин ещё может успеть вернуться в строй перед важным поединком, в то время как появление испанца считается маловероятным.

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Барселона Маркос Алонсо Жирона Андреас Кристенсен Рафинья Диас ещё теги

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БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
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