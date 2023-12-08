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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян сможет сыграть с «Вильярреалом»

08 Декабря 2023 • 23:08 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Сосьедад
1 3.40 X 3.60 2 2.15
Через 19 ч. 44 мин.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку своего клуба на матч выходного дня, сообщает пресс-служба. А значит, сможет сыграть против «Вильярреала» в матче 16 тура испанской Примеры.

Игра команд состоится в грядущую субботу, 10 декабря. Баски идут на шестом месте турнирной таблицы с 26 очками в копилке. «Жёлтая субмарина» расположилась на 12-м месте с шестью баллами.

Напомним, что у Захаряна с момента перехода в клуб до сих пор нет голевых действий в 14 сыгранных матчах за свой клуб во всех официальных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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