Захарян сможет сыграть с «Вильярреалом»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку своего клуба на матч выходного дня, сообщает пресс-служба. А значит, сможет сыграть против «Вильярреала» в матче 16 тура испанской Примеры.

Игра команд состоится в грядущую субботу, 10 декабря. Баски идут на шестом месте турнирной таблицы с 26 очками в копилке. «Жёлтая субмарина» расположилась на 12-м месте с шестью баллами.

Напомним, что у Захаряна с момента перехода в клуб до сих пор нет голевых действий в 14 сыгранных матчах за свой клуб во всех официальных турнирах.