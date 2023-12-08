Левандовски рассказал, как долго планирует играть в футбол

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о долгосрочных планах на будущее.

Недавно 35-летний футболист заявил, что не намерен уходить из каталонского клуба, несмотря на многочисленные слухи об интересе из Саудовской Аравии. Поляк также признался, что не рассматривает возможность завершения игровой карьеры в ближайшие годы.

«Я не думаю о том, что выиграл и чего добился. Внутри меня всё ещё есть стремление достичь большего, я не утратил страсть к игре. Думаю, я смогу играть в футбол ещё три-четыре года, так как сейчас я нахожусь в отличном физическом состоянии», – приводит Football Espana слова Левандовски.