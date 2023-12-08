«Жирона» заплатит «Барселоне» 300 тысяч евро, если выпустит Пабло Торре в ближайшем матче

Полузащитник «Жироны» Пабло Торре не сыграет против «Барселоны».

Именно «сине-гранатовым» принадлежат права на Торре, который выступает за «Жирону» на правах аренды. По данным журналиста Феррана Корреаса, 20-летний футболист имеет право сыграть против своего клуба, однако в таком случае «Барселона» получит от «Жироны» компенсацию в размере 300 тысяч евро, поэтому такой вариант исключён. Подобных ограничений нет в договоре Эрика Гарсии – ему позволено выйти на поле в матче с командой Хави Эрнандеса.

«Барселона» примет в родных стенах «Жирону» в ближайшем туре Ла Лиги. Поединок состоится 10 декабря.