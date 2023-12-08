Анчелотти — о будущем: У меня есть план, который не касается Саудовской Аравии

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем.

«Мне никто не звонил из Саудовской Аравии. У меня есть другой план, который не касается этой страны. Я никогда ничего не решал, ориентируясь на деньги. Деньги не имеют решающего для меня значения, у меня их достаточно. Я просто хочу чувствовать себя хорошо», — цитирует слова Анчелотти известный журналист Фабрицио Романо.

Действующий трудовой договор 64-летнего Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона. На данный момент «сливочные» находятся на вершине турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков в 15 турах.

Анчелотти: За 500 миллионов я бы пешком пошёл в Саудовскую Аравию