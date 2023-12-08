Анчелотти: Возможно, что Беллингему понадобится операция на плече

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что полузащитнику столичного клуба Джуду Беллингему может понадобиться операция на плече, которое он травмировал этой осенью.

Специалист отметил, что повреждение не очень серьезное, поэтому он может принимать участие в играх.

«На текущий момент подобная операция исключена, но его плечо очень травматично. Если подобное повторится, то, возможно, операция понадобится», - цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

В текущем сезоне игрок сборной Англии принял участие в 17 играх, в которых поразил ворота соперников 15 раз. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.