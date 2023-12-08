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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом»

08 Декабря 2023 • 19:35 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Сосьедад
1 3.40 X 3.55 2 2.18
09.12 20:30

В субботу, 9 декабря, «Реал Сосьедад» на выезде встретится с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании.

Пресс-служба сан-себастьянского клуба опубликовала список из 24 футболистов, которые могут выйти на поле в матче против «Вильярреала». В заявке оказался и российский полузащитник Арсен Захарян, для которого эта встреча может стать уже 15 в футболке «Реал Сосьедада».

Стоит сказать, что пока на счету 20-летнего хавбека нет результативных действий.

Матч 16-го тура Ла Лиги «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» пройдет 9 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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