Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом»

В субботу, 9 декабря, «Реал Сосьедад» на выезде встретится с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании.

Пресс-служба сан-себастьянского клуба опубликовала список из 24 футболистов, которые могут выйти на поле в матче против «Вильярреала». В заявке оказался и российский полузащитник Арсен Захарян, для которого эта встреча может стать уже 15 в футболке «Реал Сосьедада».

Стоит сказать, что пока на счету 20-летнего хавбека нет результативных действий.

Матч 16-го тура Ла Лиги «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» пройдет 9 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.