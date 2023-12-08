Анчелотти отказался говорить о Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос журналиста о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

На пресс-конференции перед игрой чемпионата Испании с «Бетисом» Анчелотти получил вопрос о возможном приглашении Мбаппе в «Реал». Однако итальянский специалист четко дал понять, что не собирается разговаривать на эту тему. Кроме того, Анчелотти добавил, что не будет говорить о своем будущем.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал две голевые передачи.

Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.