Анчелотти: «Иско вернулся на свой уровень, я рад за него»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о бывшем полузащитнике команды Иско, который на данный момент выступает за «Бетис».

Напомним, в ближайшие выходные «Реал» в гостях проведет очный матч против «Бетиса».

«Я наблюдал за Иско, он смог вернуться на свой уровень. Я рад за него. Он один из тех игроков, которых нам завтра придется больше всего контролировать», — заявил Анчелотти журналистам.

В нынешнем сезоне 31-летний хавбек появился на поле в 20 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет три голевые передачи.

Матч 16-го тура Ла Лиги «Бетис» - «Реал» пройдет 9 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени.