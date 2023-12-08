Анчелотти подтвердил, что Винисиус и Камавинга не сыграют в этом году

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился информацией о том, когда Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга вернутся в общую группу.

На предматчевой пресс-конференции у Анчелотти спросили о сроках возвращения нападающего Винисиуса и полузащитника Камавинга, на что итальянец ответил, что мы точно не увидим их в игре до конца этого календарного года.

Завтра, 9 декабря, «сливочным» предстоит на выезде сыграть с «Бетисом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:15 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на спортивном портале LiveResult.