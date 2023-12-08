Анчелотти: За 500 миллионов я бы пешком пошёл в Саудовскую Аравию

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

«Поехал бы я в Саудовскую Аравию за 500 миллионов евро? Мне бы даже не пришлось бронировать рейс. Я бы пошел туда пешком. Конечно, я шучу. Мне не нужны деньги», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, 64-летний итальянский специалист возглавляет «Реал» с июля 2021 года. В текущем сезоне «сливочные» набрали 38 очков в 15 турах и лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.

9 декабря «Реал» встретится с «Бетисом» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 18:15 по московскому времени.