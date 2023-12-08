Анчелотти рассказал, когда Гюлер сможет дебютировать за «Реал»

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии травмированного полузащитника Арды Гюлера.

«Гюлер почти вернулся. На следующей неделе он будет тренироваться более усердно. Я не знаю, будет ли он готов к последней игре года или сыграет уже в 2024 году», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, 18-летний футболист пополнил состав «сливочных» минувшим летом, однако до сих пор не смог дебютировать из-за травм. Ранее сообщалось, что Гюлер может появиться на поле в игре 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом», которая пройдет 17 декабря.

Завтра, 9 декабря, «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Поединок 16-го тура должен стартовать в 18:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.