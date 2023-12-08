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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, кто сыграет в воротах с «Бетисом»

08 Декабря 2023 • 17:42 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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Через 23 ч. 34 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, какой вратарь встанет в рамку в предстоящей игре чемпионата Испании с «Бетисом».

Ранее появилась информация, что в стартовом составе появится Кепа Аррисабалага, который пропустил пять последних матчей — четыре из-за травмы и один по решению тренера.

«Кепа или Лунин? Кепа вернулся. Хорошо, что у нас есть два хороших голкипера. Основного вратаря на игру я выберу завтра», — цитирует итальянца Madrid Xtra.

Матч 16-го тура Ла Лиги «Бетис» - «Реал» пройдет в субботу, 9 декабря. Старт поединка запланирован на 18:15 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги

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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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