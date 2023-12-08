Стало известно, когда Камавинга вернётся в строй

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга больше не сыграет в этом календарном году.

Напомним, 21-летний футболист получил травму в расположении сборной Франции. Ранее сообщалось, что игрок может вернуться на поле в начале февраля.

Как утверждает Madrid Zone, сроки восстановления Камавинга могут быть сокращены. Отмечается, что хавбек может оправиться от повреждения уже через месяц.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним ассистом.

9 декабря «Реал» встретится с «Бетисом». Начало игры запланировано на 18:15 по мск.