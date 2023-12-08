Кепа вернётся в основной состав «Реала» в предстоящем матче

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе в матче чемпионата Испании с «Бетисом». Об этом сообщает Diario As.

Напомним, Кепа пропустил несколько матчей «Реала» из-за травмы, однако он уже был готов выйти на поле в минувшей игре с «Гранадой», но главный тренер команды Карло Анчелотти все равно отдал предпочтение Лунину, который хорошо себя проявил во время отсутствия основного вратаря.

Матч 16-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Реалом» состоится в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:15 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.