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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кепа вернётся в основной состав «Реала» в предстоящем матче слухи

08 Декабря 2023 • 15:02 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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09.12 18:15

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе в матче чемпионата Испании с «Бетисом». Об этом сообщает Diario As.

Напомним, Кепа пропустил несколько матчей «Реала» из-за травмы, однако он уже был готов выйти на поле в минувшей игре с «Гранадой», но главный тренер команды Карло Анчелотти все равно отдал предпочтение Лунину, который хорошо себя проявил во время отсутствия основного вратаря.

Матч 16-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Реалом» состоится в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:15 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

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