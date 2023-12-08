«Барселона» сделала заявление по тер Штегену

Каталонская «Барселона» выступала с заявлением по поводу вратаря Марка-Андре тер Штегена, перенесшего операцию на спине.

«Марк-Андре тер Штеген был успешно прооперирован. Он выбыл из строя. От темпов восстановления будет зависеть доступность игрока», - говорится в публикации «сине-гранатовых».

Напомним, что тер Штеген получил повреждение во время нахождения в сборной Германии. Ориентировочные сроки восстановления игрока составляют два-три месяца.

В нынешнем сезоне немец сыграл за каталонскую команду 17 поединков. В восьми встречах тер Штеген сохранил свои ворота в неприкосновенности.