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«Барселона» сделала заявление по тер Штегену

08 Декабря 2023 • 13:28 Комментировать

Каталонская «Барселона» выступала с заявлением по поводу вратаря Марка-Андре тер Штегена, перенесшего операцию на спине.

«Марк-Андре тер Штеген был успешно прооперирован. Он выбыл из строя. От темпов восстановления будет зависеть доступность игрока», - говорится в публикации «сине-гранатовых».

Напомним, что тер Штеген получил повреждение во время нахождения в сборной Германии. Ориентировочные сроки восстановления игрока составляют два-три месяца.

В нынешнем сезоне немец сыграл за каталонскую команду 17 поединков. В восьми встречах тер Штеген сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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