​«Реал» недоволен датой матча с «Алавесом»

Последний матч 2023 года «Реал» проведёт 21 декабря – против «Алавеса». Как стало известно изданию AS, в мадридском клубе недовольны решением поставить игру на четверг. Дело в том, что в составе «сливочных» выступает много южноамериканцев, которым предстоит долгая дорога в мини-отпуск. Этим футболистам будет сложно вернуться в расположение клуба к 27 декабря – в этот день в «Реале» планируют возобновить тренировки. Вероятно, южноамериканцы задержатся на несколько дней.

Добавим, что первый матч 2024 года «Реал» проведёт 3 января. В этот день команда Карло Анчелотти будет играть против «Мальорки».